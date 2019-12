Es ist nur passend, dass die Aktien am Ende des Jahrzehnts nahe den Allzeithochs schließen werden. Zwei Wochen vor dem Ende des Jahrzehnts erreichte der S&P 500 (WKN:A0AET0) ein Intraday-Allzeithoch von 3182,68 Punkten, was einem Anstieg von 185,4 % gegenüber dem Schlusskurs von 1115,10 am 31.12.2009 entspricht. Bei Wiederanlage der Dividenden hätte man allein mit einem Indexfonds über die 10 Jahre eine Rendite von 246 % erzielt. Es steht außer Frage, dass die 2010er Jahre ein tolles Jahrzehnt für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...