Europas Börsen haben die längsten Öffnungszeiten der Welt. Trader fordern nun eine Verkürzung für eine bessere Work-Life-Balance - doch in Frankfurt ist man skeptisch.

Der Tag eines europäischen Aktienhändlers beginnt früh. Um sieben Uhr sitzen die meisten Trader am Bildschirm, um sich auf den Tag vorzubereiten, sagt Anita Karppi, Gründerin des Branchennetzwerks Buyside Trading Community. Um acht Uhr öffnet die Börse, gehandelt wird ohne Pause bis um 16.30 Uhr. Danach fallen weitere Arbeiten an.

Die ständigen Zwölfstundentage verhinderten eine gesunde Work-Life-Balance, meint Karppi. In Gesprächen mit 73 Managern an Handelsdesks in London, Frankfurt, Paris und Stockholm hat ihre Beratungsfirma K&K mit Sitz im britischen Surrey die Stimmung unter Europas Händlern eruiert. Das Ergebnis: Die meisten würden eine Verkürzung des Börsentags begrüßen.

"Die Handelszeiten sind unnötig lang", so Karppi. Bessere Technologie führe dazu, dass man heute in der gleichen Zeit viel mehr handeln könne. Deshalb könne man den Handelstag problemlos verkürzen.

Im November schlossen sich zwei einflussreiche Branchenverbände ihrer Forderung an. Die Association of Financial Markets in Europe (AFME) und die Investment Association (IA) erklärten, eine Verkürzung des Handelstags um 90 Minuten würde den Handel effizienter machen und das Wohlbefinden der Beschäftigten steigern. Es könne auch helfen, den geringen Frauenanteil von zehn Prozent auf den Trading-Floors zu heben.

Europas Börsen nutzen traditionell ihre Zeitzone als Standortvorteil. In den vergangenen Jahren hatten sie die Öffnungszeiten ausgedehnt, um die Überschneidung mit den Handelstagen in Asien und den USA zu vergrößern. Nun könnte sich der Trend zum längeren Börsentag wieder umkehren.

Verschiedene Optionen

Die London Stock Exchange (LSE) startete vor einigen Wochen eine Konsultation ...

