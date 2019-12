Warum Michael Bolle, Digital- und Technikchef bei Bosch, Künstliche Intelligenz im Unternehmen allgegenwärtig machen will - und er die Konkurrenz aus China nicht fürchtet.

WirtschaftsWoche: Herr Bolle, schon in fünf Jahren soll bei jedem Bosch-Produkt künstliche Intelligenz eine Rolle spielen. Was erhoffen Sie sich davon?Michael Bolle: Die digitale Vernetzung durchdringt zunehmend das gesamte Leben - von der intelligenten Stadt über die vernetzte Mobilität bis hin zur digitalisierten Fabrik. Die zentrale Frage lautet: Wie können wir aus Daten Wissen generieren? Künstliche Intelligenz und insbesondere Maschinelles Lernen spielen dabei eine Schlüsselrolle.

Ist KI derzeit nicht häufig einfach nur ein Modewort fürs Marketing?Für uns ist künstliche Intelligenz eine Schlüsseltechnologie. Nehmen Sie Mobility Solutions, unseren umsatzstärksten Bereich: In Autos werden Sie bald in praktisch allen Funktionen, von der Fahrerassistenz über das automatisierte Fahren bis hin zum vorausschauenden Service, KI wiederfinden.

Aber wozu braucht ein Zahnriemen oder eine Wasserpumpe von Bosch Intelligenz?Nicht jedes Produkt muss selbst intelligent werden. KI spielt auch bei der Entwicklung und der Herstellung unserer Produkte eine wachsende Rolle - Stichwort Industrie 4.0. Mit Algorithmen, die die Daten der Maschinen in unseren Werken analysieren, können wir Fertigungsprozesse deutlich optimieren. Auch in der Qualitätskontrolle kommt KI zum Einsatz. So haben wir ein KI-basiertes System entwickelt, das anhand von Mustern lernt, was fehlerhaft ist und was nicht. Bei einem Pilotversuch im Bosch-Werk in Nürnberg lag die KI in 99,9 Prozent der Fälle richtig.

Was haben Sie schon konkret getan für ihre KI-Strategie?Mit der Gründung unseres Forschungs- und Entwicklungszentrums für künstliche Intelligenz haben wir vor zwei Jahren einen großen Schritt gemacht. Bis 2021 wollen wir 300 Millionen Euro in das Zentrum investieren. Innerhalb von Bosch beschäftigen sich schon 1000 Experten mit KI. Außerdem haben wir das "Cyber Valley" mitgegründet, eine der größten Forschungskooperationen Europas im Bereich KI rund um Tübingen. Dort bauen wir für 100 Millionen Euro einen neuen KI-Campus. Der soll ab 2022 rund 700 KI-Experten von Bosch, externen Start-ups und öffentlichen Forschungseinrichtungen Raum für Austausch bieten.

Welche Probleme sollen Ihre KI-Forscher lösen?Unsere Experten arbeiten an künstlicher Intelligenz für den Verkehr, die Produktion, smarte Häuser und die Landwirtschaft. Das heißt unter anderem: Wir wollen Systemanbieter, also Anbieter von Hardware und Software, für das automatisierte Fahren werden. Für den amerikanischen und asiatischen Markt entwickelt Bosch derzeit Level-2-Systeme - Autobahnassistenten, die es ermöglichen, die Hände vom Lenkrad zu nehmen.

Daran arbeiten viele. Was macht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...