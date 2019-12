Nach dem Pflanzenfleisch kommt das Laborfleisch. Erfunden haben es die Europäer - doch das Geld machen mal wieder Unternehmen in den USA.

Nichts erweckt den Anschein, als wäre in der Fabrikhalle von Just in San Francisco irgendetwas anders als in anderen Testküchen. Ein Tresen, drei Gaskocher, ein Gewürzregal - im Hintergrund summen Kühlschränke. Nate Park frittiert ein Hähnchenfilet. Der Koch - Typ Harley-Fahrer mit Hipster-Vollbart und kräftigen Oberarmen - streicht Öl auf die Unterseite eines Laugenbrötchens, drapiert ein Salatblatt, packt das Filet und die zweite Brötchenhälfte drauf. Dann krönt er den Burger mit einem Fähnchen und dem schwarz-weißen Logo seines Arbeitgebers. Packt ihn auf einen weißen Porzellanteller, schiebt ihn rüber und schaut erwartungsvoll: "Und, schmeckt es wie Hähnchen?"

Tatsächlich, der Geschmack ist der gleiche wie bei einem Hähnchen-Burger. Das Fleisch ist echt, kein Tofu oder andere pflanzliche Imitation. Allerdings stammt es nicht von einer Hühnerfarm. Sondern von hier, aus der ehemaligen Schokoladenfabrik. Eine Etage tiefer steht ein Bioreaktor, dort wird das Fleisch aus Stammzellen von Hühnern gezüchtet. Park, ein am "Le Cordon Bleu College of Culinary Arts" in Chicago geschulter Koch, ist Chef der Produktentwicklung von Just. Das Unternehmen wird derzeit mit 1,25 Milliarden Dollar bewertet.

Ein Versprechen für die Welt

Einfach Fleisch - das ist die simple Botschaft, die um die Welt gehen soll. Bis vor Kurzem hieß Just noch Hampton Creek - bekannt für Mayonnaise- und Rührei-Ersatz aus geschälten Mungbohnen. Gründer Josh Tetrick war das nicht genug. Er schwärmt von Fleisch ohne Antibiotika, Schlachtung, Massentierhaltung, Keimen oder Wasserverschwendung. Er nimmt gerne den Mund voll, gilt als Elon Musk seiner Zunft, der zellulären Landwirtschaft. "Wir wollen die Versorgung der Menschheit mit Nahrungsmitteln auf lange Zeit sicherstellen", sagt Tetrick - sprich: mal eben kurz die Welt retten.

In der Theorie klingt das verheißungsvoll. Schon heute bieten Marken wie Beyond Meat, Wonderburger und Next Level Burger Alternativen zum Fleisch - ähnlich in Geschmack, Optik und Konsistenz, aber eben aus pflanzlichen Stoffen. Das soll aber nur die Übergangsphase sein, auf dem Weg zu Fleisch aus Zellkulturen, für die kein Tier geschlachtet werden muss. Viele Nahrungsmittel sollen in den nächsten Jahrzehnten aus dem Labor kommen - von Eiern über Fisch bis hin zu Hühnchen, Rinderhack, Steak und Schweinebraten. Widerstand bei Landwirten ist programmiert - und das Verhalten der Verbraucher ungewiss.

Um Leute wie Tetrick ist eine Investorenschlacht ausgebrochen. Mal wieder geben die USA in der jungen Branche den Ton an, gefolgt von Israel und den Niederlanden. Rund ein Dutzend Jungunternehmen forscht an Patenten - finanziert von Unternehmerlegenden wie Bill Gates (Microsoft), Sergey Brin (Google), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...