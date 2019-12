Roku (WKN: A2DW4X) konnte in den vergangenen Jahren sein Werbegeschäft schnell ausbauen. Man hat mit der Plattform in den vergangenen zwölf Monaten über 630 Millionen USD Umsatz gemacht und ist im letzten Quartal um 79 % gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Das Management hat gesagt, dass die Werbung in einigen Quartalen bis zu 75 % des Umsatzes der Plattform ausmacht. In diesem Jahr wird Roku nach einer Schätzung von Mark Mahaney von RBC Capital etwa 600 Millionen USD an Werbeeinnahmen generieren. ...

