Mit einer Kommission will Verwaltungschef Cheung die Proteste aufarbeiten. Die Demonstranten lehnen die Pläne ab und fordern eine unabhängige Untersuchung.

Angesichts der monatelangen Proteste und gewaltsamen Ausschreitungen hat Hongkongs Regierung der Stadt für 2020 einen "Neuanfang" versprochen. In einem Brief an die Hongkonger bekräftigte Verwaltungschef Matthew Cheung am Sonntag zudem, dass eine unabhängige Kommission die Ursachen der Proteste klären soll.

Auf weitere Forderungen der Protestbewegung ging er jedoch nicht ein. Man-kei Tam von Amnesty International Hongkong wies Cheungs Erklärung zurück und verlangte eine wahrhaft unabhängige Untersuchung der Vorfälle. "Die Wut der Demonstranten wurzelt in dem Mangel an Rechenschaft für die Art, wie sich die Dinge entwickelt haben", sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. "Die Untersuchung des unverhältnismäßigen Gewalteinsatzes (der Polizei) darf nicht verzögert werden."

Die Demonstrationen hatten vor über sechs Monaten ursprünglich aus Ärger über ein geplantes Gesetz für Auslieferungen ...

