2019 war für Siltronic vor allem ein Jahr der Unsicherheiten. Wie es mit dem Unternehmen langfristig weitergehen würde, wollte nach einer Senkung der Prognosen niemand so recht vorhersagen. Immerhin hielt Siltronic jedoch über das gesamte Jahr an den gesenkten Prognosen fest. Das wurde von den Anlegern positiv gewertet und führte zu signifikanten Kurssteigerungen ab dem August. Keine schlechte Bilanz! Trotz so manch negativer Schlagzeile kann die Siltronic Aktie das Jahr 2019 mit einem beachtlichen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...