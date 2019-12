Auf Nachfrage eines Abonnenten werfen wir einen Blick auf die Terminmarktpositionierung in Platin Futures.

Zunächst erfolgt an dieser Stelle der Hinweis, dass aufgrund der Feiertage, die US-Terminmarktaufsichtsbehörde die Commitments of Traders erst am 30. Dezember 2019 21:30 Uhr MEZ veröffentlichen wird. Das heißt, der COT-Report erscheint voraussichtlich an Silvester. Dort wird vor allem die starken Bewegungen in Gold und Silber diskutiert werden.

