"Südwest-Presse" zu Mindestlohn-Debatte:

"Um fähige und fleißige Leute in die Branche zu locken, braucht es bedeutend mehr: Die Arbeitsbedingungen müssen sich verbessern, die Löhne steigen und die Sozialleistungen stimmen. Nichts davon erreicht man, indem man an den Minijobs herumgedoktert, anstatt richtige Stellen zu schaffen. Der Fachkräftemangel in der Gastro-Branche ist deshalb nichts weiter als ein vorgeschobenes Argument. In Wirklichkeit geht es um die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes - auf Kosten der Arbeitnehmer."/al/DP/he

AXC0010 2019-12-30/05:35