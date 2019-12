Isracann Biosciences Inc.: Isracann gibt Jahresrückblick DGAP-News: Isracann Biosciences Inc. / Schlagwort(e): Research Update Isracann Biosciences Inc.: Isracann gibt Jahresrückblick 30.12.2019 / 06:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Isracann gibt Jahresrückblick Unternehmen entwickelt sich immer stärker und besser und kommt für das Jahr 2020 in Schwung VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA. 30. Dezember 2019. Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ATLED) (das "Unternehmen") ist ein in Israel ansässiges Unternehmen, das sich darauf konzentriert, ein führender kostengünstiger und qualitativ hochwertiger Cannabisproduzent sowohl für den Inlandsverkauf als auch für den Export nach Europa zu werden. Das Unternehmen wünscht im Namen seines Führungsteams schöne Feiertage und gibt einen Rückblick auf die Aktivitäten des Unternehmens im Jahr 2019 und einen Ausblick auf das neue Jahr. Herr Darryl Jones, CEO von Isracann, kommentiert: "Es ist uns eine große Freude, diesen Rückblick heute vorzulegen. Unsere gemeinsame Vision, Planung und unsere Maßnahmen bis dato haben uns bei der Umsetzung unseres Strategieplans stark ausgelastet, was sich in den vielen Meilensteinen reflektiert, die wir seit unserer Börsennotierung in nur einem Geschäftsquartal erreicht haben. Größtenteils ist dieser Rückblick eine Bestätigung dieser Unterstützung, während wir unsere Tatkraft im kommenden Jahr fortsetzen." Finanzierung & Börsennotierung Isracann Biosciences Inc. verfügte bei ihrer Gründung über eine solide Liquiditätsposition, die schnell durch nachfolgende Finanzierungen gestärkt wurde, die in der erfolgreichen Beschaffung von 10,1 Mio. CAD mündeten und die Umsetzung der Kapitalmarkt- und Geschäftsentwicklungsstrategien des Unternehmens beschleunigten. Das Unternehmen wurde am 17. Oktober 2019 unter dem Börsensymbol IPOT an der Canadian Securities Exchange notiert, gleichzeitig unter A2PTOE an der Börse Frankfurt und mit einer anschließenden OTC-Notierung als ISCNF zusammen mit der DTC-Berechtigung bei The Depository Trust Company ("DTC") für die Teilnahme von Investoren mit Sitz in den USA. Strategisches Ziel CEO Jones erwähnte in einer Pressemitteilung vom 15. November: "Unser strategisches Ziel ist einfach. Die nationale Markenexzellenz der israelischen Agrarindustrie wird in Verbindung mit der geplanten großtechnischen Produktion von kostengünstigem Cannabis in Premiumqualität wirksam eingesetzt, um den Export in den großen europäischen Markt anzuvisieren. Es ist ein einzigartig skalierbares Unterfangen, das zahlreiche positive Eigenschaften vereint, einschließlich eines Teams, das weiß, wie man dies realisiert." Phase-1-Anlagendesign und Baudienstleistungen Das Unternehmen veröffentlichte die Existenz einer Gewächshausanlage für den Cannabisanbau und die Cannabisproduktion gemäß einer bestehenden Strategie für technische Spezifikationen, einschließlich angemessener Kontrollen gemäß den behördlichen Normen und der Einhaltung der Anforderungen an Schutz-, Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen gemäß israelischen Vorschriften. Das Unternehmen kündigte ferner Vereinbarungen zur Entwicklung von Projekten für den Anbau von medizinischem Cannabis mit regionalen Stakeholdern an, die über Zucht- und Anbaulizenzen verfügen, die vom israelischen Gesundheitsministerium (dem "Yakar") ausgestellt wurden. In der Pressemitteilung wurde darauf hingewiesen, dass der regionale Stakeholder diese Lizenzen jedes Jahr erneuern muss und außerdem die Kosten für Strom, Liegenschaft und zugehörige Grundsteuern trägt. Er muss mit Isracann zusammenarbeiten, um die erforderlichen Lizenzen zu erhalten, und sich am Bau der Gewächshäuser beteiligen. Architektur- und Sicherheitsberater Isracann beauftragte wichtige regionale Berater, AgroPlan Ltd. und A.R. Factor Group. Sie werden jeweils dem Unternehmen das Architekturdesign und die Sicherheitsplanung als Teil einer integrierten Planungs-/Baustrategie liefern, die darauf abzielt, die wichtigsten nationalen Good Practice-Zertifizierungen zu erhalten. Hinsichtlich der Architektur hat AgroPlan AgroPlan eine Standortuntersuchung durchgeführt, um die Topografie, die Entwässerung, den Zugang zu Wasserversorgung, Straßen und Stromversorgung zu bewerten. Mittels dieser Informationen hat AgroPlan einen standortspezifischen/projektspezifischen Architekturplan erstellt, der darauf abzielt, IMC-GAP, Israeli Medical Cannabis - Good Agricultural Practices Code Certification (Code-Zertifizierung für bewährte landwirtschaftliche Verfahren) und IMC-GMP, Israeli Medical Cannabis - Good Agricultural Practices Code Certification sicherzustellen. Gleichzeitig erstellte A.R. Factor Group ein Sicherheitsdesign auf der Grundlage des AgroPlan-Architekturentwurfs und lieferte wichtige Informationen, um sicherzustellen, dass die Pläne für IMC-GSP, Israeli Medical Cannabis - Good Agricultural Practices Code Certification geeignet sind und diesen entsprechen. A.R. Factor wurde außerdem damit beauftragt, den erforderlichen betrieblichen Sicherheitsplan für den gesamten Standort zu erstellen, der im Wesentlichen fertiggestellt wurde. Agronomie-Fachberater Isracann beauftragte LinC der Growing Smart Ltd., einen formellen Strategieplan zur Projektbeschreibung für die erfolgreiche Entwicklung seiner geplanten 230.000 Quadratfuß großen zweckbestimmten Produktionsanlage zu erstellen, einschließlich der erforderlichen Klimakontrollen für das Gewächshaus wie z. B. Geräte zur Entfeuchtung, Luftzirkulation, Beschattung, aktiven Beheizung, Kühlung und Kohlenstoffdioxidanreicherung. Der Auftragnehmer ist auf die Lieferung von individuell zugeschnittenen Projektmanagement- und Agronomielösungen für ausgewählte Projekte im Cannabissektor spezialisiert und leitet derzeit weltweit 12 Cannabisprojekte. Anschließend wurde er beauftragt, fortlaufende agronomische Cannabis-Dienstleistungen für die Entwicklung von Isracanns aktuellen und zukünftigen Betriebskonzepten für den produktiven Betrieb bereitzustellen. Am 4. Dezember wurde bekannt gegeben, dass Isracann den Phase-1-Projektprofilbericht und die Mitteilung erhalten hatte, dass die Projektcharakterisierung in vollem Gange ist einschließlich der Entnahme von Boden- und Wasserproben sowie atmosphärischer Proben und planmäßig fortgesetzt wird. Der detaillierte Abschlussbericht wird sich praktisch auf alle Aspekte der anfänglichen Entwicklungsphase, von der Konstruktion über die richtige Ausrichtung unserer Einrichtungen bis hin zu Elektroinstallationen, Sanitäreinrichtungen, Bewässerungssystemen, Abwasser- und Abfallaufbereitung, Luftfeuchtigkeitsregelung, UV-Konzentrationen sowie Pflanzenernährung, Krankheits- und Schädlingsbekämpfung auswirken. Die Produktionsprozesse, verfügbare Ressourcen (z. B. erfahrenes Personal und technische Infrastruktur) und die Organisationsstruktur sowie die damit verbundenen Risiken und Ergebnisse werden weiter untersucht und überprüft. Einreichung und Genehmigungen des Anlagenplans Am 20. November erfolgte die wichtige Einreichung der Architektur-, Agrar- und Sicherheitspläne für die in Nir, Israel, geplanten Gewächshausanlagen. Die Pläne wurden der israelischen Landesbehörde (Raeshoot Mekarka'ei Yisrael) vorgelegt. Raeshoot Mekarka'ei Yisrael ist die für die Nutzung der nationalen Landesreserven zuständigen Behörde. Am 27. November erhielt Isracann von der israelischen Landesbehörde die Genehmigungen für die Planung und Landnutzung, um die Baugenehmigung und die Vergabe von Bauaufträgen für den geplanten Bauabschnitt 1 vorzubereiten. Vor Baubeginn muss das Unternehmen vom israelischen Siedlungsbeauftragten und vom israelischen Gesundheitsministerium genehmigt werden. Diese Zulassungen stehen noch aus. Baupläne für das Jahr 2020 bei Nir, Israel Das Unternehmen erbat und erhielt detaillierte Angebote von mehreren israelischen und ausländischen Spezialbauunternehmen für Cannabis-Gewächshäuser. Diese Unternehmen spezialisieren sich zur Unterstützung von landwirtschaftlichen Cannabis-Projekten auf die Planung, den Bau und die Umsetzung. Die Auftragsvergabe wurde nach Erhalt der Landnutzungsgenehmigungen veranlasst und schreitet nun voran. Phase 1 umfasst die Fertigung von zwei Isracann-Anlagen mit einer Gesamtfläche von bis zu 115.000 Quadratfuß. Jedes der Gewächshäuser basiert auf einem 57.500 Quadratfuß großen Grundriss mit einer geschätzten jährlichen Produktionskapazität von 5.750 kg getrockneter Cannabisblüten. Die Einrichtungen werden so gebaut, dass sie IMC-GAP- und IMC-GSP-konform sind. Der vorläufige Entwurf wurde vom israelischen Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung genehmigt. Neue fortgeschrittene Farm-Möglichkeit in der Nähe von Be'er Sheva, Israel Am 16. Dezember schloss Isracann eine Absichtserklärung für ein Joint Venture mit einer weiteren Farm-Liegenschaft ab, die einen landwirtschaftlichen Betrieb in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium mit einer Fläche von über 880.000 Quadratfuß und zwei kürzlich montierte Gewächshausstrukturen aus Stahl umfasst. Eine vorläufige Einschätzung des Agronomie-Teams von Isracann projiziert die Bepflanzung in vollem Umfang in der kommenden Frühjahrssaison 2020. Erste Produktionsprojektionen deuten auf einen Ertrag im ersten Jahr, der mit der projizierten Produktion der Farm Nir Israel des Unternehmens in Einklang steht. Die Liegenschaft umfasst eine speziell errichtete Cannabis-Anbauanlage in einem landwirtschaftlichen Zentrum in der Nähe mehrerer lizenzierter Produzenten (LPs) westlich von Be'er Sheva, Israel (die "Be'er Sheva Farm"). Die Einrichtung verfügt über alle Bau- und Landnutzungsgenehmigungen sowie ein erfahrenes und sachkundiges Managementteam mit lokalem agronomischem Fachwissen, das mit den regionalen Cannabis-Betrieben vertraut ist. Die Anlage wird nach vollständigem Ausbau eine Steigerung der aktuellen potenziellen Produktionskapazität des Unternehmens um 100 % gegenüber der bestehenden Farm Nir Israel bieten. Im Rahmen des Joint Ventures wird das Unternehmen den Ausbau des verbleibenden Gebäudes als Gegenleistung für eine wirtschaftliche Beteiligung an dem Projekt gemäß den israelischen Gesetzen kapitalisieren. Die Bedingungen des Joint Ventures werden nach Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung bekannt gegeben, vorbehaltlich der weiteren Due Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt), die vom Unternehmen an der Farm Be'er Sheva durchgeführt wird. Abschließend "In der kurzen Zeit von 90 Tagen hat das Team von Isracann Biosciences eine beeindruckende Liste von Erfolgen umgesetzt, ausgeführt und erzielt," erwähnte CEO Jones. "Wir haben mit einem ehrgeizigen Konzept für einen landwirtschaftlichen Betrieb in industriellem Maßstab begonnen. Dieser Plan hat uns einer Reihe wichtiger regionaler Akteure, Partner und Stakeholder vorgestellt, die unsere Vision und Ziele teilen. Die Unterstützung war erstaunlich, die Beratung äußerst zeitgerecht und die von uns gesammelten Erkenntnisse verschmelzen bereits zu einem erfahrenen Team, das sich dem Erfolg verschrieben hat. Wir sind von einer einzelnen Liegenschaft mit einem für später im kommenden Jahr voll im Zeitplan liegenden Produktionshorizont zu einer geplanten zweiten Liegenschaft übergegangen, die das Potenzial besitzt, ein noch frühzeitigeres Produktionsszenario mittels des Einsatzes gemeinsam genutzter Ressourcen mit begrenztem Kapital und Risiko zu erreichen. Unsere interne Ressourcenzuweisung verlagert sich bereits in Richtung der Arbeiten nach der Produktion, einschließlich Produktmanagement und Vertriebsziele." "Wir sind alle zu Recht optimistisch, wenn wir in das vor uns liegende Jahr starten", fährt Jones fort. "Ich möchte mich persönlich bei allen Aktionären bedanken, die bisher teilgenommen haben, und hoffe, von denjenigen unter Ihnen zu hören, die von der Idee fasziniert sind, Aktien von einem israelischen Cannabis-Unternehmen zu kaufen, das von branchenerfahrenen Unternehmern und Kapitalmarktfachleuten betrieben wird. Wir vertrauen darauf, dass unsere Bemühungen für Sie alle von Wert sind, und freuen uns auf ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr." IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS "Darryl Jones" Darryl Jones Chief Executive Officer und President Über Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ISCNF) Isracann ist ein in Israel ansässiges Cannabisunternehmen, dessen Fokus ist, ein führender Cannabisproduzent zu werden, der großen unterversorgten europäischen Märkten eine kostengünstige Produktion bieten wird. Isracann hat seinen Sitz im israelischen Agrarsektor und wird innerhalb des erfahrensten Landes der Welt hinsichtlich der Cannabisforschung ihre Entwicklungsarbeiten wirksam nutzen. Das Unternehmen hat in Israel Vereinbarungen über den Anbau von medizinischem Marihuana getroffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.isracann.com. Kontakt Investor Relations Gebührenfrei: +1 855.205.0226 E-Mail: inquiries@isracann.com Webseite: www.isracann.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 30.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Isracann Biosciences Inc. 1600 - 595 Burrard Street V7C 1L4 Vancouver Kanada Telefon: +1 855 205 0226 E-Mail: inquiries@isracann.com Internet: www.isracann.com ISIN: CA46501D1087 EQS News ID: 944245 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 944245 30.12.2019 ISIN CA46501D1087 AXC0029 2019-12-30/06:26