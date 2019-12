The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.12.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.12.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA DCJN XFRA USU2339CCM83 DAIMLER FIN.N.A.17/20REGS BD01 BON USD N

CA 9SXB XFRA US81618TAB61 SELECT INC. REIT 15/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1116262277 TOTAL CAP.INTL 14/20 MTN BD02 BON NZD N

CA IQX XFRA GB0009619924 IQE PLC LS-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 8SA XFRA IT0003201198 SIAS SPA EO -,50 EQ01 EQU EUR Y

CA OD6Z XFRA DE0008488990 BREMEN TRUST-WARBURG-FDS FD00 EQU EUR N

CA U2IW XFRA DE0009781898 WM AKT.GLB USD UI-FDS B FD00 EQU EUR N