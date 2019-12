FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.12.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTMJS XFRA AU000000SYD9 SYDNEY AIRPORT STAPLED 0.122 EURCX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.103 EUR7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.003 EURS3EA XFRA DE0009802306 SEB IMMOINVEST P 2.600 EURATP XFRA US00215F1075 ATN INTL INC. DL-,01 0.153 EUR6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.026 EURHYU XFRA USY384721251 HYUNDAI MOT.0,5N.VTG GDRSUMQ XFRA US9042141039 UMPQUA HLDGS CORP. 0.188 EURUB5 XFRA US9029733048 U.S. BANCORP DL-,01 0.377 EURTZ4 XFRA US88830M1027 TITAN INTL INC. DL-,01 0.004 EURUF2 XFRA US8678921011 SUNSTONE H.INV.(N.) DL-01 0.529 EURSCZ XFRA US8666741041 SUN COMM. INC. DL-,01 0.673 EURSYK XFRA US8636671013 STRYKER CORP. DL-,10 0.516 EURSD5 XFRA US8581191009 STEEL DYNAMIC DL-,0025 0.215 EURVSP XFRA US85571B1052 STARWOOD PPTY TRST DL-,01 0.431 EURSY2 XFRA US8308791024 SKYWEST INC. 0.108 EURKSF1 XFRA US8245961003 SHINHAN FINL ADR/1 SW5000SSU XFRA US7960508882 SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95SSUN XFRA US7960502018 SAMSUNG EL./25 GDRS NV PFKMB XFRA US78440P1084 SK TELECOM CO.LTD.ADR 1/9PNK XFRA US7237871071 PIONEER NATURAL DL-,01 0.395 EURP0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.035 EUR8PM XFRA US70931T1034 PENNYMAC MRTGE INV. SBI 0.422 EURPEA XFRA US7055731035 PEGASYSTEMS DL-,01 0.027 EURPD0 XFRA US70509V1008 PEBBLEBROOK HOTEL TRU.SBI 0.341 EURPKX XFRA US6934831099 POSCO SP.ADR 1/4/SW 5000NUO XFRA US6703461052 NUCOR CORP. DL-,40 0.361 EURWX6 XFRA US63633D1046 NATL HEALTH INV. DL-,01 0.942 EURNFG XFRA US6361801011 NATL FUEL GAS 0.390 EURNQG XFRA US6098391054 MONOLITHIC POWER DL-,001 0.359 EURMCX XFRA US5797802064 MCCORMICK + CO.INC. N.VTG 0.556 EURLNE XFRA US5339001068 LINCOLN ELECTR. HLDGS 0.440 EURLXN XFRA US5290431015 LEXINGTON REALTY TRUST 0.094 EURLXI XFRA US5261071071 LENNOX INTL INC. DL-,01 0.691 EURLGA XFRA US50186V1026 LG DISPLAY CO.ADR SW 5000