TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienbörsen zeigen sich am Montag im späten Geschäft zweigeteilt. Während die chinesischen Aktienplätze im Plus notieren, überwiegen an die übrigen Börsen Abgaben. Gemein sind allen Handelsplätzen nur die dünnen Umsätze kurz vor dem Jahreswechsel. In China stützt etwas die Geldpolitik. Die chinesische Zentralbank hat einen weiteren Schritt in Richtung Zinsliberalisierung unternommen. Sie hat die Banken des Landes aufgefordert, ausstehende Kredite mit neuen Referenzzinssätzen zu bewerten, die stärker auf Marktbewegungen reagieren sollen.

Als Belastungsfaktor werden die Vorkommnisse in Nordkorea bewertet, wo Diktator Kim Jong Un einmal mehr mit Kriegsrhetorik aufwartet. Kim rief bei einer Versammlung der kommunistischen Arbeiterpartei Militär und Diplomaten dazu auf, nicht näher benannte "offensive Maßnahmen" zum Schutz der Sicherheit und der Souveränität des Landes vorzubereiten. Kim hat den USA eine Frist bis zum Jahresende gesetzt, um große Zugeständnisse zur Rettung einer fragilen Nukleardiplomatie zu machen.

Die US-Regierung hat angesichts von Drohungen Nordkoreas ihre Entschlossenheit beteuert, sich von der Führung in Pjöngjang nicht in die Enge treiben zu lassen. Auf die Möglichkeit eines neuen Raketentests Nordkoreas angesprochen, sagte der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, Robert O'Brien, darüber wolle er nicht spekulieren. "Aber wir haben viele Werkzeuge in unserem Werkzeugkasten, und zusätzlicher Druck kann auf die Nordkoreaner ausgeübt werden."

Fester Yen drückt Tokio

In Tokio sinkt der Nikkei-225 um 0,6 Prozent auf 23.687 Punkte - belastet von einer Aufwertung des Yen. Dieser erfährt mit den Drohungen aus Nordkorea großen Zuspruch, gilt er doch als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Der US-Dollar fällt auf 109,13 Yen nach Wechselkursen um 109,50 am Freitagabend. Energie- und Rohstoffwerte führen das Feld der Verlierer an.

In China steigen der HSI in Hongkong um 0,4 Prozent und der Schanghai-Composite gar um 0,9 Prozent, Shenzhen meldet Gewinne von 0,8 Prozent. Händler sprechen von der Hoffnung, dass China kurzfristig mehr Liquidität ins Bankensystem pumpen werde. In Hongkong stehen Immobilienwerte ganz oben auf den Kaufzetteln der Anleger.

In Seoul fällt der Kospi mit der Verschärfung der politischen Krise mit dem Norden um 0,3 Prozent. Taiwan, Singapur und Indonesien zeigen sich indes wenig verändert. Der australische S&P/ASX-200 hat mit Abschlägen von 0,3 Prozent geschlossen.

Im neuseeländischen Wellington steigt der Titel des Seniorenheimbetreibers Metlifecare um 6,7 Prozent. Der Verwaltungsrat hat Aktionären die Annahme der Übernahmeofferte durch Asia Pacific Village Group empfohlen. In Hongkong fallen Bank of Guizhou bei ihrem Börsendebüt um 1,2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.804,90 -0,25% +20,52% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.673,02 -0,69% +19,10% 07:00 Kospi (Seoul) 2.200,43 -0,17% +7,81% 07:00 Schanghai-Comp. 3.033,39 +0,94% +21,63% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.339,47 +0,40% +9,12% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.215,53 -0,34% +5,14% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.614,51 +0,24% -4,73% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1203 +0,2% 1,1178 1,1139 -2,3% EUR/JPY 122,27 -0,1% 122,35 121,91 -2,8% EUR/GBP 0,8539 -0,1% 0,8550 0,8547 -5,1% GBP/USD 1,3120 +0,3% 1,3076 1,3030 +3,0% USD/JPY 109,14 -0,3% 109,46 109,47 -0,5% USD/KRW 1159,68 -0,3% 1159,68 1160,56 +4,1% USD/CNY 6,9958 -0,0% 6,9958 6,9999 +1,7% USD/CNH 6,9776 -0,2% 6,9923 6,9963 +1,6% USD/HKD 7,7876 +0,0% 7,7875 7,7879 -0,6% AUD/USD 0,6994 +0,2% 0,6980 0,6956 -0,7% NZD/USD 0,6715 +0,2% 0,6700 0,6680 +0,0% Bitcoin BTC/USD 7.359,01 -0,3% 7.384,76 7.168,51 +97,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,80 61,72 +0,1% 0,08 +27,1% Brent/ICE 68,36 68,16 +0,3% 0,20 +23,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.515,27 1.511,40 +0,3% +3,87 +18,1% Silber (Spot) 17,95 17,77 +1,0% +0,18 +15,8% Platin (Spot) 950,05 949,15 +0,1% +0,90 +19,3% Kupfer-Future 2,83 2,83 +0,3% +0,01 +6,9% ===

