Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX etwas leichter erwartetDer DAX dürfte etwas schwächer in den letzten Handelstag des Jahres starten. Vorbörsliche Indikationen taxieren den deutschen Leitindex um 0,3 Prozent schwächer bei 13.294 Punkten. Die Umsätze dürften dünn bleiben, zumal der Handel bereits um 14 Uhr mit der Schlussauktion endet.2. Börsen in Fernost uneinheitlichDie ...

