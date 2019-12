Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,22 Prozent auf 171,27 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,24 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gaben die Kurse von Staatsanleihen überwiegend nach.

Im weiteren Handelsverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten. Das Handelsvolumen dürfte kurz vor dem Jahresende vergleichsweise niedrig bleiben, da zahlreiche Händler und Anleger im Urlaub sind und ihre Bücher bereits geschlossen haben./jkr/mis

ISIN DE0009652644

AXC0060 2019-12-30/08:48