Der Börsen-Wecker vom 30.12.2019 mit den wichtigsten Ereignissen der letzten Stunden. Übersichtlich aufbereitet mit den Schlusskursen vom Dax, Dow Jones und Nikkei 225. BörseLetzter Handelstag im Jahr beginnt verhalten Am deutschen Aktienmarkt dürfte der Dax am Montag mit leichten Verlusten in seinen verkürzten letzten Handelstag des Jahres 2019 starten weiterlesen RohstoffeBrent-Preis auf höchstem Stand seit September Die Ölpreise sind am Montag ...

