Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes: Die Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) in Deutschland lagen im dritten Quartal 2019 durchschnittlich 4,9% höher als im dritten Quartal 2018. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, verteuerten sich insbesondere Eigentumswohnungen (+9%) und Ein- und Zweifamilienhäuser (+7,5%) in den sieben größten Metropolen (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...