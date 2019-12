Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eltville (pts002/30.12.2019/08:45) - Es wird immer unmöglicher, ertragreich für seine Rente vorzusorgen. Egal, ob Riester-Rente, Sparbuch oder private Lebensversicherung: Die Zinsen sind im Keller und von Sicherheit der Anlage kann überhaupt keine Rede mehr sein. Wie kann man also vorsorgen, auch wenn man nicht Experte für Aktien und undurchsichtige Finanzprodukte ist? Den einfachsten Rat haben uns schon unsere Groß- und Urgroßeltern gegeben - Gold. Auch zwei Weltkriege und mehrere Währungsumstellungen konnten den Glanz von Gold nicht verblassen lassen. Im Gegenteil. Gold erlebt seit Jahren einen wahren Höhenflug. Der Online-Kauf von Gold und Silber als Münzen oder Barren wird immer einfacher und mittlerweile gibt es sogar Verzinsungen für Anlagegold. Die G Deutsche Gold AG https://deutsche-gold.ag verkauft online Goldmünzen, Goldbarren, Silbermünzen, Silberbarren, aber auch Rhodium und Diamanten als Wertanlage. Mit ihrem Wertetableau, einer Zusammenstellung der wichtigsten Edelmetalle konnten die Anleger in den letzten Jahren 12 Prozent p. a. Wertsteigerung erwirtschaften. https://werteshop.hk-werte.de/wertetableau/ Bitte kein Gold vom Juwelier als Anlage - das verliert an Wert, sofort nach dem Kauf Schmuck eignet sich nicht als Wertanlage, denn gleich nach dem Kauf beim Juwelier verlieren die Schmuckstücke erheblich an Wert, weil der Juwelier mit enormen Aufschlägen kalkuliert. "Schmuck eignet sich nicht als Anlage, denn wenn man ein Diamantarmband auf den reinen Materialwert reduziert, dann liegt dieser um bis zu 70 Prozent unter dem Kaufpreis. Edelmetalle als Wertanlage sollten daher nur Münzen oder Barren sein. Dabei hat man die größten Gewinnchancen. Wir bieten in unserem Online-Shop Münzen, Barren, Diamanten, aber auch eine Zusammenstellung der aktuellen wichtigsten Edelmetalle als sogenanntes Wertetableau und für unterschiedlichste Budgets", so Hans Kleser, Edelmetallexperte und Vorstand der G Deutsche Gold AG. Informationen zur Edelmetall-Anlage: Sachwerte-Info Deutschland: 0049/6123 68 80 70-1 Sachwerte-Info Schweiz: 0041/716 72 50-50 (Ende) Aussender: G Deutsche Gold AG Ansprechpartner: Hans Kleser Tel.: +49 6123 688070 1 E-Mail: h.kleser@deutsche-gold.ag Website: www.deutsche-gold.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191230002

