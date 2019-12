Batterieantriebe sind derzeit in aller Munde und im Alltag immer häufiger anzutreffen. So können beispielsweise heute bereits Fahrräder, Roller, Motorräder oder Autos elektrisch betrieben werden. Dabei nimmt der Verwendungsbereich stetig zu. Darüber hinaus werden immer mehr Akkus für die Speicherung von erneuerbaren Energien benötigt. Obwohl der Sektor stark wächst, steht er im Grunde genommen gerade erst am Anfang seiner Entwicklung. Ein Unternehmen, das von diesem Boom profitiert und nebenbei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...