BERLIN (Dow Jones)--Der Chef der fünf Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, hat eine zügige Senkung der Unternehmenssteuern gefordert. "Ich hielte es gerade in der derzeitigen konjunkturellen Flaute für sinnvoll, zügig eine Unternehmenssteuerreform anzugehen", sagte Schmidt dem Handelsblatt auf die Frage, was die drängendste Reform in Deutschland sei. Damit könne die Position deutscher Unternehmen im internationalen Wettbewerb gestärkt werden.

Der Präsident des Wirtschaftsinstituts RWI rechnet nicht damit, dass 2020 ein Abschwung droht. "Wir erwarten im Sachverständigenrat nicht, dass 2020 sehr viel dynamischer werden wird. Es wird wohl sanft aufwärts gehen."

Mit einer Rezession rechneten die Experten indes nicht, weshalb keine konjunkturellen Stützungsmaßnahmen gebraucht würden. Sollten diese aber doch nötig sein, könne die Bundesregierung durchaus auf die "Schwarze Null" verzichten. "In einer Rezession kann es sinnvoll sein, vom ausgeglichenen Haushalt abzuweichen, um die Konjunktur zu stützen. Das lässt im Übrigen auch die verfassungsrechtlich verankerte Schuldenbremse zu", sagte Schmidt.

Die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung kritisierte Schmidt scharf. "Bei der Demografie-Festigkeit der sozialen Sicherungssysteme waren wir auf einem guten Weg, bis etwa mit der Mütterrente und der Rente mit 63 das Rad zurückgedreht wurde." Aus dieser Warte seien die 2010er-Jahre ein verlorenes Jahrzehnt gewesen. Dennoch habe Deutschland "allen Grund zur Zuversicht", das Land habe schon "in der Vergangenheit viele grundlegende Veränderungen hervorragend überstanden".

Auch sei die Digitalisierung weniger eine Bedrohung, als viele glaubten. "Ich halte die Diskussion für viel zu düster. Man sollte nicht nur die verlorenen Arbeitsplätze zählen, sondern auch die neu entstehenden", sagte Schmidt. Auch wisse man noch nicht, "ob die Digitalisierung wirklich so umwälzend wird wie Dampfmaschine, Elektrifizierung und Computerisierung".

