++ Geopolitische Risiken nehmen zu ++ EURUSD überwindet 1,12er-Marke ++ DE30 gibt am Montag etwas nach ++Die Ölpreise stiegen am Montag nach einem US-Luftangriff gegen die vom Iran unterstützten Milizen im Irak und in Syrien (Hisbollah) auf ein neues 3-Monatshoch. Dies ist eine Reaktion auf die Tötung eines US-Zivilisten am vergangenen Freitag. US-Beamte warnten am Sonntag vor "zusätzlichen Maßnahmen", um die Interessen der Vereinigten Staaten zu verteidigen. Brent notiert heute früh bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...