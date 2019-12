Der E-Auto Produzent (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) konnte nach Überschreiten des bisherigen Hochs am 16.12.19 bei 327 Euro ein neues Kaufsignal generieren. Trader, die dieses Einstiegslevel nutzten, sitzen bereits auf fetten Gewinnen, da der Kurs in der Folge bis auf 394 Euro zulegen konnte. Nachdem Tesla am vergangenen Freitag im Tagesverlauf etwas korrigiert (rote Kerze) hatte, könnte die Verschnaufpause heute schon wieder vorbei sein. Aktuell notiert die Aktie bei 386,45 Euro. Aufgelaufene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...