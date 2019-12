Österreich hat im dritten Quartal erneut Schulden abgebaut. Die Staatsverschuldung betrug Ende September 281,4 Milliarden Euro oder 71,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Damit lag die Staatsverschuldung um 7,2 Mrd. Euro unter dem Wert am Ende des Vorjahresquartals, die Schuldenquote fiel in diesem Zeitraum um 4,5 Prozentpunkte. Das teilte die Statistik Austria am Montag mit. Im Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...