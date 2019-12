Der Weizenpreis setzt am Montag seine Rallye fort und notiert mit 561 USD auf einem neuen Jahreshoch. Der Preis ist seit den September-Tiefs um über 20% gestiegen, da der Optimismus bezüglich der chinesischen US-Agrarkäufe zunahm. Auch die mögliche Exportsteuer in Argentinien, die einen Teil der Käufe in die USA umlenken könnte, dürfte den Anstieg gestützt haben. Technisch gesehen wurde die Widerstandszone bei 555 USD durchbrochen. Das nächste wichtige Niveau liegt bei 595 USD.

Den vollständigen Artikel lesen ...