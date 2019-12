Die wenigen zwischen den Jahren noch aktiven Anleger an Europas Aktienmärkten sind am Montag weitgehend auf Tauchstation gegangen. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 0,40 Prozent tiefer bei 3767,27 Punkten. Damit läuft es für den Leitindex der Eurozone aber immer noch auf einen satten Jahresgewinn von rund 25 Prozent hinaus.

In Paris ging es für den Cac 40 um 0,31 Prozent auf 6018,49 Punkte abwärts. Der Londoner FTSE 100 sank um 0,34 Prozent auf 7618,75 Punkte.

Für die Börsen in Frankfurt, Mailand, Moskau, Prag, Rom, Wien und Zürich ist dieser Montag gleichzeitig der letzte Handelstag 2019. An den Aktienmärkten in Amsterdam, Budapest, London, Paris und Warschau wird auch noch an Silvester gehandelt, wenngleich in verkürzten Sitzungen.

Aus Unternehmenssicht war es am Montag nachrichtlich sehr ruhig. Lediglich der Brillenkonzern EssilorLuxottica ließ mit der Meldung über betrügerische finanzielle Aktivitäten in einem seiner thailändischen Werke aufhorchen. Den finanziellen Schaden schätzt das Management auf 190 Millionen Euro vor möglichen Versicherungsleistungen. Die Kosten würden in den Zahlen für 2019 verbucht. Die Aktien von EssilorLuxottica fielen als schwächster EuroStoxx-Wert um rund 2 Prozent ins Minus.

Die Papiere von AS Rom stiegen um rund zweieinhalb Prozent und bauten damit ihre Gewinnsträhne der vergangenen vier Handelstage auf mehr als 14 Prozent aus. Begründet wird die Rally mit anhaltenden Spekulationen um eine bevorstehende Übernahme des italienischen Fußballclubs durch den US-Milliardär Dan Friedkin./edh/mis

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145 EU0009658160

AXC0100 2019-12-30/11:42