Zahlreiche internationale Investoren haben in diesem Jahr US-Unternehmensbonds gekauft. Ein Grund sei der Mangel an Alternativen, sagt ein Experte.

Die Anleihen amerikanischer Blue-Chip-Unternehmen haben Anlegern in diesem Jahr einen Ertrag von mehr als 14 Prozent eingebracht - so viel wie seit einem Jahrzehnt nicht. Schub kam dabei besonders von der Nachfrage ausländischer Investoren, die auf der Suche nach Rendite auf den US-Bondmarkt strömten. Die Rally dürfte weitergehen, wenn auch nicht im jüngsten Tempo.

Als Blue-Chips bezeichnet man besonders große Unternehmen mit hohem Umsatz und Börsenwert, auf deren Kursentwicklung große Indizes beruhen.

Dass die Unternehmensanleihen in diesem Jahr so gut gelaufen sind, liegt laut Mark Kiesel, Investmentchef Global Credit bei Pacific Investment Management, nicht nur an den gesenkten Zinsen durch Zentralbanken wie die Fed. "Es gibt einfach nicht genug qualitativ hochwertige einkommensgenerierende Vermögenswerte, um die Nachfrage zu befriedigen", sagte er in einem Bloomberg-Interview.

Der globale Pool von Wertpapieren mit Negativrendite ist inzwischen elf Billionen US-Dollar schwer. Ausländische Investoren steckten angesichts dessen in diesem Jahr per Saldo 114 Milliarden Dollar in US-Unternehmensanleihen, ...

