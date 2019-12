Die wenigen zwischen den Jahren noch aktiven Anleger an Europas Aktienmärkten sind am Montag weitgehend auf Tauchstation gegangen.Paris - Die wenigen zwischen den Jahren noch aktiven Anleger an Europas Aktienmärkten sind am Montag weitgehend auf Tauchstation gegangen. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 0,40 Prozent tiefer bei 3767,27 Punkten. Damit läuft es für den Leitindex der Eurozone aber immer noch auf einen satten Jahresgewinn von rund 25 Prozent hinaus. In Paris ging es für den Cac 40 um 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...