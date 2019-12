Eine neue Generation ebenso ausdauernder wie preisgünstiger Fitness-Uhren soll das Beste aus Sport-Tracker und SmartWatch vereinen. Wir haben die Amazfit GTS und die Huawei GT2 getestet.

Nicht nur aber gerade zum Jahresbeginn, sind die guten Vorsätze frisch, endlich mal wieder etwas für die Gesundheit und gegen die überschüssigen Pfunde zu tun. Da spielt mancher mit dem Gedanken sich einen Fitness-Tracker oder eine Smartwatch mit Trainingsaufzeichnung zuzulegen.

Doch was ist der passende Begleiter? Eine vollwertige Smartwatch könnte sich rasch als teure Fehlinvestition erweisen, wenn sie vor allem als Sport-Utensil gekauft und dann doch - mangels Trainingseifers - bald wieder abgelegt wird. Die neue Apple Watch 5 kostet mindestens 449 Euro, Samsungs Galaxy Watch Active 2 liegt um die 400 Euro.

Reine Fitness-Tracker, also jene Armbänder mit Puls- und Bewegungssensoren, die vor allem Schritte und Herzfrequenz, mitunter auch die GPS-Bewegungsdaten protokollieren, sind deutlich günstiger. Dafür aber sind sie funktional zumeist sehr eingeschränkt. Als Alltagsuhr taugen sie mangels großer Zeitanzeige nur begrenzt.

Mit der Amazfit GTS und der Huawei Watch GT2 aber gibt es seit kurzem zwei smarte Tracker, die optisch eindeutig als Uhr auftreten, dennoch aber funktional eher zum Fitnessbegleiter tendieren. Zugleich sind sie zu Preisen ab 119 Euro (Amazfit) beziehungsweise ab 199 Euro (Huawei) deutlich günstiger als reguläre Smartwatch-Modelle.

Im Gegensatz zu diesen erlauben sie es nicht, zusätzliche Apps nachzuladen. Sie bringen aber ab Werk, neben den Trainingsprogrammen und -trackern, viele integrierte Zusatzfunktionen mit, die die Uhren deutlich alltagstauglicher und praktischer machen als reine Fitness-Armbänder. Die Optionen reichen von der Anzeige eingehender Nachrichten im Display über die Vibration der Uhr bei Anrufen bis zur Telefonfreisprechfunktion im Fall der Huawei GT2.

Vor allem eine entscheidende Eigenschaft unterscheidet beide Zwitter zudem von einer echten Smartwatch. Ihre enorme Ausdauer. Beide Hersteller versprechen bis zu zwei Wochen Betriebszeit - ohne Nachladen. Im Fall der Amazfit sollen (wenn auch nur in einem besonders sparsamen Betriebsmodus, bei dem nur die Uhrzeit angezeigt wird) sogar rund eineinhalb Monate Einsatzdauer möglich sein.

Was von den vollmundigen Versprechen zu halten ist, wie verlässlich die Tracker arbeiten und ob die Uhren - trotz Einschränkungen - auch als digitale Alltagsbegleiter taugen, haben wir in einem zweimonatigen Test ausprobiert.

Design

Die Huawei ist einer klassischen Armbanduhr nachempfunden - samt zwei Drucktasten an der Seite. Sie erntet dank ihrer leicht abgeschrägten Lünette im Testzeitraum immer wieder Lob für das elegante Design. Dazu trägt auch das hochauflösende Display bei, das die (wechselbaren) Zifferblätter detailreich anzeigt und sie unter dem Deckglas fast räumlich wirken lässt. Wer will, aktiviert die konstante Anzeige der Uhrzeit, was zwar die Betriebszeit etwa halbiert, aber dank des energiesparenden OLED-Displays trotzdem noch mehrtägige Laufzeiten erlaubt.

Die GT2 gibt es in zwei Varianten, mit 46 und 42 Millimetern Durchmesser. Der schlankeren Uhr fehlt nicht nur die Lünette, sondern auch rund die Hälfte des Batterievolumens. Das wiederum kostet knapp 50 Prozent der möglichen Nutzungsdauer.

Dass das Design der Amazfit von der Apple Watch inspiriert ist, fällt auf. Darüber hinwegtäuschen kann auch nicht, dass die GTS statt der großen Krone und des seitlichen Druckknopfs der Apple-Uhr nur einen zierlichen Taster an der Seite besitzt.

Die Amazfit besitzt ein stromsparendes aber leuchtstarkes und hochauflösendes OLED-Display, das - wegen der rechteckigen Bauweise der Uhr - sogar mit 4,2 Zentimetern Diagonale sogar noch etwas größer ist als das 3,2-Zentimeter-Display der Huawei. Trotzdem kommt die (ohne Armband) nur knapp 25 Gramm schwere GTS deutlich zierlicher daher.

Dazu trägt auch das gebogene Deckglas bei, das nahezu fugenlos in das Alugehäuse übergeht. Die Uhr gibt es in sechs Farben, neben Weiß und Schwarz auch in Stahlblau, Grau, Gold und einem Roseton. Dazu passend gibt es ein farblich abgestimmtes Silikonarmband, dem auch ein Lauf im Regen oder eine paar Bahnen im Pool nichts ausmachen. Wer will, kann das Kunststoffband, dank Standardmaß von 20 Millimetern ...

