Die Tech-Werte präsentieren sich im Allgemeinen aktuell in einer überaus starken Verfassung, aber die Aktien von Advanced Micro Devices legt noch ein ganz besonderes Momentum an den Tag. Mit enormer Durchschlagskraft marschierte die Aktie von Hoch zu Hoch und pulverisierte hierbei zuletzt eminent wichtige Widerstände, u.a. den bei 42,0 US-Dollar… Rückblick. In unserer Kommentierung vom 17.12. hieß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...