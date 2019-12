Wien (www.anleihencheck.de) - 2019 geht performanceseitig als eines der Rekordjahre in die jüngere Credit-Markt Geschichte ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So betrage der Gesamtertrag seit Jahresanfang bei EUR Investment Grade (IG) Unternehmensanleihen 6,8%, während jener bei EUR HighYield (HY) Unternehmensanleihen rund 10,1% betrage. Ähnliche Erträge seien nur vor der Finanzkrise sowie in den Jahren 2009, 2010 und 2012 zu verzeichnen gewesen. Auf Spreadbasis betrachtet sei die Entwicklung nicht weniger beeindruckend gewesen (-55 BP bei EUR IG und -172 BP bei EUR High-Yield). Betrachte man nur das letzte Quartal 2019, so sei dieses vor allem von Spreadeinengungen (IG: -11 BP; HY: -31 BP) und weniger von einer Gesamtertragsentwicklung (IG: -0,4%; HY: 1,3%) geprägt gewesen. ...

