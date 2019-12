Bonn (www.anleihencheck.de) - Das BIP-Wachstum in Australien fiel im dritten Quartal mit 0,4 Prozent zum Vorquartal etwas geringer aus als erwartet worden war, so die Analysten von Postbank Research.Vor allem die ausgeprägte Schwäche des privaten Konsums, der die niedrigsten Zuwächse seit der Finanzkrise verzeichne, bereite Sorgen. Gegen eine schnelle Erholung spreche die sich verschlechternde Arbeitsmarktsituation. Ein zentraler Belastungsfaktor für die Wirtschaft bleibe der gedämpfte Ausblick für die Rohstoffpreise. Die Nachfrage nach Stahl in China dürfte 2020 um weniger als zwei Prozent zulegen, was die Preise für Australiens wichtigstes Exportgut, Eisenerz, drücken sollte. Auch der starke Preisverfall bei Flüssiggas in Asien beeinträchtige den Wachstumsausblick, zumal Australien gerade dabei sei, Quatar als wichtigsten Exporteur zu überholen. Die Preisdynamik bei Wohnimmobilien habe sich zuletzt zwar beschleunigt, dürfte 2020 wegen Restriktionen auf der Finanzierungsseite aber wieder nachlassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...