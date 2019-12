Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Deutschland und Österreich findet lediglich ein verkürzter Handel statt.

DIENSTAG: In Deutschland, Italien, Japan, Österreich, Russland, der Schweiz und Südkorea findet wegen Silvester kein Handel statt. In Australien, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, den Niederlanden, Spanien und am US-Anleihemarkt gibt es lediglich einen verkürzten Handel.

MITTWOCH: Wegen Neujahr bleiben in Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Japan, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Russland, Schweden, der Schweiz, Spanien, Südkorea und den USA die Börsen geschlossen.

DONNERSTAG: Aufgrund eines Feiertages findet in Japan, Russland und der Schweiz kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.238,40 +0,02% +28,67% S&P-500-Future 3.238,00 +0,11% +30,18% Euro-Stoxx-50 3.768,65 -0,36% +25,56% Stoxx-50 3.424,15 -0,33% +24,06% DAX 13.268,79 -0,51% +25,66% FTSE 7.613,95 -0,40% +13,63% CAC 6.022,26 -0,25% +27,30% Nikkei-225 23.656,62 -0,76% +18,20% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,67 -0,94

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,07 61,72 +0,6% 0,35 +27,7% Brent/ICE 68,86 68,16 +1,0% 0,70 +24,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.511,57 1.511,40 +0,0% +0,17 +17,9% Silber (Spot) 17,84 17,77 +0,4% +0,08 +15,2% Platin (Spot) 950,20 949,15 +0,1% +1,05 +19,3% Kupfer-Future 2,82 2,84 -0,2% -0,01 +6,3%

Mit Aufschlägen zeigen sich die Ölpreise. Damit zeigen die Notierungen keine Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen im Irak und Syrien. Nach dem Tod eines US-Zivilisten bei einem Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt im Irak hat die US-Armee Stützpunkte der vom Iran unterstützten Hisbollah-Brigaden im Irak und in Syrien bombardiert. Die Preise notieren damit weiter in der Nähe ihrer Dreimonatshoch vom vergangenen Freitag. Tendenziell stützen würden weiterhin die gefallenen US-Öllagerbestände aus der Vorwoche, heißt es. Der Goldpreis zeigt sich wenig verändert, aber weiter klar über der Marke von 1.500 Dollar.

AUSBLICK AKTIEN USA

Kaum verändert dürfte die Wall Street in die letzte Woche des Jahres 2019 starten. Weiter stützend dürfte sich die Aussicht auf die baldige Unterzeichnung eines "Phase-eins"-Handelsabkommens zwischen den USA und China auswirken. Der chinesische US-Botschafter hatte dem Staatsfernsehen am Wochenende gesagt, Peking werde seine Zusagen für das Handelsabkommen einhalten und dies sei auch von Washington zu erwarten. Gleichwohl gibt es weiterhin kein konkretes Datum für eine Unterzeichnung. Auch auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dünn. Mit einem kräftigen Plus werden die Aktien von Bridgeline Digital erwartet. Der Cloud-Spezialist für Webinhalte konnte mit den Ergebnissen für das vierte Quartal überzeugen. Zwar hatte das Unternehmen von sinkenden Umsätzen berichtet, die Kundenbasis sei allerdings verdreifacht worden. Die wiederkehrenden Erlöse stiegen um 16 Prozent. Die Aktie schießt vorbörslich um 15,8 Prozent nach oben.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Dezember PROGNOSE: 47,4 zuvor: 46,3

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit sich ausweitenden Gewinnmitnahmen geht es für Europas Aktienmärkte bis Montagmittag kräftiger nach unten. Die fragmentierte Handelswoche rund um das neue Jahr lade nicht zu neuen Positionierungen ein, heißt es im Handel. Dominiert wird das Geschäft vom Risikomanagement und letzten Portfolioanpassungen zum Jahresende. Die deutsche Börse schließt um 14.00 Uhr, die Wiener Börse um 14.15 Uhr. Die ständigen Rekordvorlagen der Wall Street seien nun dank der Entspannung im China-USA-Streit hinreichend eingepreist, eher werde man wieder etwas vorsichtiger. Etwas belastend wirken die Drohungen aus Nordkorea; angesichts eines Stillstands bei den Nukleargesprächen droht das Land mit offensiven Maßnahmen. Daimler geben um 1,1 Prozent nach. Unter anderem belasten wenig optimistische Aussagen des Daimler-Vorstandsvorsitzenden Ola Källenius. Er hat keine Hoffnung für eine Besserung der Branchensituation. "Es geht nicht um eine Wirtschaftskrise, wo sich in zwei oder drei Jahren die Märkte wieder nach oben drehen", sagte Källenius der Bild am Sonntag. Die Branche verändere sich "grundlegend". Wirecard steigen gegen den Markt um 1,0 Prozent. Für gute Stimmung sorgen Morgan Stanley, die ihren Anteil an dem Unternehmen leicht erhöht haben, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Nicht belastet vom Streik bei Eurowings zeigen sich Lufthansa, die sich mit Abgaben von 0,2 Prozent besser als der Gesamtmarkt entwickeln. Wirtschaftlich sei der Ausfall von nur wenigen Flügen keine Belastung.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.10 Uhr Fr, 17.06 Uhr % YTD EUR/USD 1,1195 +0,15% 1,1203 1,1166 -2,4% EUR/JPY 122,22 -0,11% 122,29 122,31 -2,8% EUR/CHF 1,0875 -0,22% 1,0893 1,0886 -3,4% EUR/GBP 0,8524 -0,30% 0,8545 0,8526 -5,3% USD/JPY 109,18 -0,26% 109,16 109,55 -0,4% GBP/USD 1,3134 +0,44% 1,3112 1,3097 +2,9% USD/CNH (Offshore) 6,9832 -0,13% 6,9788 6,9938 +1,7% Bitcoin BTC/USD 7.298,01 -1,17% 7.364,76 7.237,26 +96,2%

Der Euro baut seine Gewinne am Montag noch leicht aus und steigt in der Spitze bis auf 1,1211 Dollar. Befeuert wird die Gemeinschaftswährung von Berichten, wonach die USA und China kurz vor Unterzeichnung des ausgehandelten "Phase-eins-Abkommens" stünden. Dies befeuere die Risikoneigung und stütze den Euro, heißt es im Devisenhandel. Peking sei wohl bereit, das Teilhandelsabkommen mit den USA zu unterzeichnen, jedoch gebe es noch kein fixes Datum, heißt es von SEB-Devisenanalysten unter Verweis auf chinesische Medien-Berichte. Der Euro steigt auf aktuell 1,1195 US-Dollar, nachdem die Gemeinschaftswährung am Freitagabend noch mit 1,1176 Dollar umgegangen war. Am Freitagfrüh waren Notierungen unter 1,11 Dollar aufgerufen worden.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Aktienbörsen haben am Montag Abgaben dominiert. Nur China hielt sich gegen den regionalen Trend im Plus. Gemein waren allen Handelsplätzen die dünnen Umsätze kurz vor dem Jahreswechsel. In China stützte etwas die Geldpolitik. Die chinesische Zentralbank hatte einen weiteren Schritt in Richtung Zinsliberalisierung unternommen. Sie hatte die Banken des Landes aufgefordert, ausstehende Kredite mit neuen Referenzzinssätzen zu bewerten, die stärker auf Marktbewegungen reagieren sollen. Laut UOB-Analysten wird die Maßnahme das Wirtschaftswachstum befeuern. Als übergeordneter Belastungsfaktor wurden die Vorkommnisse in Nordkorea gewertet, wo Diktator Kim Jong Un einmal mehr mit Kriegsrhetorik aufwartete. Kim rief bei einer Versammlung der kommunistischen Arbeiterpartei Militär und Diplomaten dazu auf, nicht näher benannte "offensive Maßnahmen" zum Schutz der Sicherheit und der Souveränität des Landes vorzubereiten. Kim hatte den USA eine Frist bis zum Jahresende gesetzt, um große Zugeständnisse zur Rettung einer fragilen Nukleardiplomatie zu machen. Die US-Regierung hatte angesichts von Drohungen Nordkoreas ihre Entschlossenheit beteuert, sich von der Führung in Pjöngjang nicht in die Enge treiben zu lassen.

CREDIT

Kaum verändert zeigen sich am Montag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die Zeit zwischen den Jahren sei extrem umsatzarm, am Markt genannte Preisquotierungen daher eher indikativ und kaum handelbar. Mit einer deutlicheren Belebung des Geschäfts wird erst ab dem 6.Januar gerechnet, wenn die Londoner Marktteilnehmer aus dem Urlaub zurückkehren.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Konzerne verlieren an Weltbörsen weiter an Bedeutung - Studie

An den internationalen Börsen spielen deutsche Konzerne offenbar eine immer kleinere Rolle. Laut einer Analyse der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) ist die Zahl der deutschen Konzerne, die Ende 2019 unter den 100 wertvollsten Unternehmen der Welt lagen, im Vergleich zum Vorjahr von drei auf zwei gesunken. Der Software-Anbieter SAP belegt mit einem Börsenwert von 160 Milliarden US-Dollar Rang 51, Siemens liegt mit einer Marktkapitalisierung von knapp 106 Milliarden Dollar auf Platz 100.

Telekom und EWE dürfen Glasfaserprojekt starten

Nachdem die Deutsche Telekom und der niedersächsische Kommunalversorger EWE Anfang des Monats angesichts kartellrechtlicher Bedenken gegen ihre geplante Glasfaserkooperation umfangreiche Zugeständnisse gemacht haben, hat das Bundeskartellamt das Vorhaben nun genehmigt.

Flugbegleitergewerkschaft verteidigt Streik bei Germanwings

