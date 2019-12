Am Ende eines starken Börsenjahres 2019 haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht mehr aus der Reserve locken lassen. Viele Investoren hatten ihre Bücher für 2019 bereits geschlossen, der Handel verlief am Montag bei geringen Umsätzen in ruhigen Bahnen. Der Dax schloss 0,66 Prozent niedriger mit 13 249,01 Punkten. In Frankfurt wurde verkürzt bis 14 Uhr gehandelt.

Mit einem Anstieg des Dax um mehr als 25 Prozent konnte sich das Börsenjahr 2019 sehen lassen. Es war der stärkste Anstieg des Dax seit Jahren. Die Kurse schafften die Kehrtwende: 2018 war für den deutsche Leitindex noch das verlustreichste Jahr seit der internationalen Finanzkrise 2008 gewesen.

Auch der MDax der mittelgroßen Werte, der noch vor dem Wochenende ein neues Rekordhoch erreicht hatte, gab am Montag nach. Für ihn ging es um 0,79 Prozent auf 28 312,80 Zähler nach unten. Auf das Jahr gesehen ließ der MDax mit einem Gewinn von mehr als 30 Prozent sogar den Dax hinter sich./bek/mis

