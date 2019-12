Brent C.O. baut seine Aufwärtsbewegung weiter aus. Mittlerweile ist das markante Hoch aus dem September dieses Jahres ins Blickfeld gerückt. Ein Ausbruch über dieses könnte noch einmal neuen Schwung bringen. Obacht ist dennoch geboten. Die fundamentalen Aspekte zum Ölmarkt haben wir in unserer gestrigen Kommentierung zu WTI Oil bereits dargelegt, sodass wir uns an dieser Stelle auf die charttechnischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...