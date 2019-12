Die MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003) machte bereits wiederholt deutlich, das man mit Tafasitamab einen zukünftigen Topseller in der Pipeline vermutet,der ab 2020 "auf den Markt kommt" - zuerst in den USA. Nachdem am 28.12.2019 Morphosys bereits den nächsten Schritt meldete - Tafastamab in einer Kombistudie am ersten Patienten in neuer Indikation gestartet - legt man jetzt nach, mit dem Schritt zum Geldverdienen: Morphosys bestätigt heute einen Zulassungsantrag (Biologics License Application, BLA) für Tafasitamab bei der US-amerikanischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) eingereicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...