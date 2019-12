ROUNDUP: Streik bei Germanwings führt zu 60 Flugabsagen am ersten Tag

KÖLN/FRANKFURT - Wegen des Streiks der Kabinengewerkschaft Ufo sind am Montag rund 60 Flüge der Lufthansa -Gesellschaft Germanwings ausgefallen. Besonders der Flughafen Köln/Bonn war betroffen, wie eine Übersicht auf der Internetseite von Eurowings zeigt. Germanwings führt ihre Flüge für die Lufthansa-Billigtochter Eurowings aus.

ROUNDUP/Glasfaserausbau: Telekom und EWE dürfen gemeinsame Sache machen

BONN/OLDENBURG - Mit vereinten Kräften wollen die Deutsche Telekom und der Regionalanbieter EWE bis zu 1,5 Millionen Haushalte und Firmenstandorte an das schnelle Glasfaser-Internet anschließen. Hierzu bekamen sie am Montag grünes Licht vom Bundeskartellamt - die Bonner Behörde erteilte die Freigabe für das Gemeinschaftsunternehmen "Glasfaser Nordwest" der bisherigen Konkurrenten.

Experte rechnet mit mehr Rabatten für Diesel und Elektro-Autos

FRANKFURT/ESSEN - Neuwagenkäufer können nach Einschätzung des Branchen-Experten Ferdinand Dudenhöffer im neuen Jahr mit steigenden Rabatten auf Modelle mit Diesel- und Elektroantrieb rechnen. Auf dem deutschen Markt hätten sich im fast abgelaufenen Jahr 2019 die Autos fast von selbst verkauft, sodass in der Folge die Hersteller ihre Rabatte nach unten gefahren haben. Da aber 2020 die Neuzulassungen voraussichtlich um 200 000 auf 3,3 Millionen zurückgehen werden, rechnet Dudenhöffers CAR-Institut der Universität Duisburg-Essen mit wieder steigenden Rabatten.

Beschwerden über die Post schnellen nach oben

BONN - Immer mehr Bürger machen ihrem Ärger über die Deutsche Post Luft. Die Zahl der Beschwerden sei 2019 um mehr als ein Drittel auf rund 17 200 gestiegen, teilte die Bundesnetzagentur am Montag mit. Es geht vor allem um verspätete oder falsch zugestellte Briefe. Für Ärger sorgte auch, wenn der Paketbote nach Darstellung der Empfänger gar nicht geklingelt, sondern nur den Abholschein eingeworfen hat. Verglichen mit 2017 hat sich die Zahl der Beschwerden fast verdreifacht, damals waren es 6100. 2018 kam es zu einer Verdopplung auf 12 600, nun ging es weiter nach oben. Die Zahl für 2019 ist noch unvollständig, es sind nur Beschwerden bis Mitte Dezember enthalten.

Brillenkonzern EssilorLuxottica deckt möglichen Betrug in eigenem Werk auf

CHARENTON-LE-PONT - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat in einem seiner Werke in Thailand betrügerische finanzielle Aktivitäten aufgedeckt. Das teilte der französische Konzern am Montag mit. In Thailand und anderen Gerichtsbarkeiten sei bereits Anzeige erstattet worden, heißt es weiter. Zudem seien Maßnahmen ergriffen worden, um zweckentfremdete Gelder zurück zu gewinnen und so den Schaden möglichst zu begrenzen. Den finanziellen Schaden schätzt das Management auf 190 Millionen Euro vor möglichen Versicherungsleistungen. Die Kosten würden in den Zahlen für 2019 verbucht.

Morphosys will US-Zulassung für Tafasitamab zur Behandlung von Lymphdrüsenkrebs

PLANEGG/MÜNCHEN - Der Wirkstoffforscher und Antikörperspezialist Morphosys will eine Zulassung des Mittels Tafasitamab zur Behandlung einer bestimmten Form des Lypmdrüsenkrebses in den USA erreichen. Bei der US-Arzneimittelbehörde FDA sei ein Antrag auf Zulassung des Antikörpers Tafasitamab zur Therapie von therapieresistentem oder wiederkehrendem diffusen großen B-Zell-Lymphom (R/R DLBCL) gestellt worden, wie das MDax -Unternehmen am Montag in Planegg mitteilte. Die FDA habe nun eine 60-tägige Frist, den Antrag auf Vollständigkeit und als für einen Zulassungsantrag ausreichend zu prüfen.

Weitere Meldungen

-Handwerkspräsident: Beschäftigte brauchen 'mehr Netto vom Brutto'

-Germanwings-Streik: Keine Auswirkungen in Frankfurt

-Volkswagen will Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge in Sachsen ausbauen

-Tesla liefert erste Fahrzeuge aus neuem Werk in Shanghai aus°

