Das Börsenjahr 2019 brachte im Dax 25,5 Prozent Gewinn. Für 2020 sind die Vorzeichen gut. Dennoch sollten Anleger nicht übermütig werden und zum Nachkaufen Korrekturphasen abpassen.

Mit einem Schlussstand von 13.249 Punkten hat der Dax 2019 gegenüber dem 2018er-Schluss (10.559 Punkte) 25,5 Prozent gut gemacht. Das ist ein überdurchschnittlich starker Wertzuwachs, der sich aus Kursgewinnen und Dividenden ergeben hat. 2012 schaffte der Dax mit 25,5 Prozent das gleiche Ergebnis; 2011 kamen sogar 29,1 Prozent zusammen. Es ist also durchaus möglich, dass der Dax nach einem guten Jahr noch einmal einen Gewinn in ähnlicher Höhe draufpackt.

Der langjährige Durchschnitt hat sich mittlerweile bei knapp neun Prozent Plus eingependelt. Auch das ist ein respektables Ergebnis, vor allem gemessen an der durchschnittlichen Anleiherendite, die mit minus 0,3 Prozent derzeit immer noch im negativen Terrain liegt. Für langjährige Anleger, die über Perioden von fünf oder mehr Jahren anlegen, ist dies ein wichtiges Argument, das generell für ein Investment in Aktien spricht.

Das bisherige Hoch im Dax, 13.560 Punkte im Januar 2018, hat der Dax 2019 allerdings nicht mehr erreicht. Das ist ohne Frage ein Schwächezeichen, denn die wichtigsten internationalen Indizes haben dagegen neue Rekorde erreicht, vor allem der Technologieindex Nasdaq und der Dow Jones. Selbst der Stoxx 600, in dem die 600 führenden europäischen Aktien stecken - inklusive Papiere aus der Schweiz und Großbritannien - ist mit zuletzt 420 Punkten auf ein neues Hoch gestiegen. Der Stoxx 600 hat damit die Kursspitzen aus den Jahren 2000, 2007, 2015 und 2018 überboten. Der marktbreite Index gibt auf ...

