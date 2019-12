Lesen Sie heute einen Auszug aus dem großen Jahresausblick 2020 zum Thema Edelmetalle / Rohstoffe von Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland

Werbung





Liebe Leser/-innen, wie Sie sicherlich bereits gemerkt haben, wurde der große Jahresausblick 2020 vom Leiter Technischer Analyse, Jörg Scherer, in diesem Jahr bereits vor Weihnachten veröffentlicht. Finden Sie hier einen Ausblick mit Aussicht auf 2020 in der 14. Ausgabe unseres großen Technischen Jahresausblicks für 2020.



Edelmetalle / Rohstoffe 2020 - Ölpreis: Impulse dringend gesucht!



Im 2. Halbjahr 2018 hat der Ölpreis eine wichtige Handelsspanne gesetzt, die seither Bestand hat. Die geringere Schwankungsbreite des 1. Halbjahrs 2019 hat die Sorte WTI zuletzt sogar nochmals auf gut 50 USD bis gut 63 USD eingeengt, sodass in der Konsequenz ein doppelter "Innenstab" entsteht. Die Bedeutung der unteren Begrenzung dieser Range wird durch die charttechnische Konstellation im Monatsbereich untermauert.



Schließlich hat der Ölpreis in den letzten sechs Monaten auf dieser Basis insgesamt drei Mal markante Lunten ausgebildet. Doch nicht nur das, denn hier befinden sich auch der Aufwärtstrend seit August 2016 (akt. bei 51,90 USD) sowie das 50%-Retracement des gesamten Hausseimpulses von Februar 2016 bis Oktober 2018 (51,48 USD; siehe Chart). Mit anderen Worten: Ein Abgleiten unter die Bastion bei rund 50 USD würde die angeführten "inside candles" nach unten auflösen und damit für eine neue Bewegungsdynamik nach Süden sorgen. Auf der Oberseite ist indes ein Sprung über den Kreuzwiderstand aus dem kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 61,50 USD) und dem Septemberhoch bei 63,38 USD nötig, um neues Aufwärtsmomentum in Richtung der horizontalen Barrieren bei 75 USD zu entfachen. Deshalb lautet das Motto für den Ölpreis gegenwärtig: "Make or break!"







Daily Trading vom 19.12.2019 - Jahresaufblick auf Edelmetalle / Rohstoffe - Teil 2



