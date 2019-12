2019 herrschte Hochstimmung auf dem internationalen Börsenparkett: Der deutsche Aktienmarkt hat heuer so stark zugelegt wie seit sieben Jahren nicht mehr, auch der europäische Leitindex EuroStoxx50 ist um mehr als ein Viertel gestiegen. Der heimische ATX schloss am Montag mit einem Plus von 16 Prozent.Die Jahresbilanz für den US-Leitindex Dow Jones liegt aktuell bei plus 23 Prozent. Am Dienstag findet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...