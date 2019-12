Auszeichnungen für ams: Das Unternehmen ist im Laufe des Jahres 2019 mit mehreren weltweit führenden Auszeichnungen geehrt worden. So wurde ams von der Global Semiconductor Alliance in Anerkennung ihrer Vision, Technologie und führenden Position im Markt zur Outstanding EMEA Semiconductor Company ernannt, während CEO Alexander Everke beim jüngsten AspenCore Global CEO Summit in Shenzhen als Executive of the Year, Global, ausgezeichnet worden ist. Das gesamte weltweite Entwicklerteam von ams - mit 18 Entwicklungszentren in Europa, Asien und den USA - hat mit der Ernennung zum Design & Engineering Team of the Year auf der Sensors Expo höchste Ehren errungen. "Unsere Teams arbeiten konzentriert an der jeweils nächsten Lösung, ...

