Die 10er-Jahre waren jetzt nicht schlecht, aber auch nicht perfekt. Nein, Europa hat 2009 nicht wirklich grossen Vorsprung gehabt, aber die Stärke, die Industrie, die haben wir uns in der zweiten Hälfte der 10er nach und nach kaputtgemacht und so Amerika stark gemacht und dazu auch die Chinesen. Und wie heute zu lesen ist: Die Nullzinsen werden für Altersarmut sorgen, ein Vermögen aufbauen ist heutzutage ohnedies nur noch schwer möglich. Junge Leute könnten maximal noch was erben, aber dem wird es auch bald an den Kragen gehen, ist zu befürchten. Nein, relativ gesehen waren die 10er keine gute Dekade für den Standort.

Den vollständigen Artikel lesen ...