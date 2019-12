Telefónica Deutschland Holding AG: Laufzeit des MBA MVNO-Vertrags um 5 Jahre verlängert DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Vereinbarung Telefónica Deutschland Holding AG: Laufzeit des MBA MVNO-Vertrags um 5 Jahre verlängert 30.12.2019 / 19:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 30. Dezember 2019 Laufzeit des MBA MVNO-Vertrags um 5 Jahre verlängert 1&1 Drillisch hat heute wie erwartet die vertraglich vereinbarte Verlängerungsoption für den kapazitätsbasierten MBA MVNO-Vertrag mit Telefónica Deutschland ausgeübt, womit sich dieser bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Durch diese Verlängerung erwirbt Drillisch für weitere fünf Jahre ab dem 01. Juli 2020 verbindlich 20% Netzkapazität der Telefónica Deutschland und hat darüber hinaus die Option auf weitere bis zu 10%. Die Verlängerung steht im Einklang mit den im Jahr 2014 mit der Europäischen Kommission vereinbarten Auflagen zum Zusammenschluss von Telefónica Deutschland und E-Plus. Die kommerziellen Bedingungen für den fünfjährigen Verlängerungszeitraum folgen den Regelungen des bestehenden MBA MVNO-Vertrags. Damit sichert sich Telefónica Deutschland relevante Erlöse aus der Partnerschaft mit 1&1 Drillisch für die Zukunft. Die Verlängerung des MBA MVNO-Vertrags ist unabhängig von der sogenannten MNO-Auflage, die der 1&1 Drillisch ermöglicht, die Nutzung des Telefónica Deutschland Netzes als MBA MVNO in ein National Roaming zu unveränderten kommerziellen Konditionen umzuwandeln. Im Rahmen der MNO-Auflage haben die beiden Unternehmen bereits am 18. Dezember einen Frequenzüberlassungsvertrag unterzeichnet, der allerdings noch unter dem Genehmigungsvorbehalt der Bundesnetzagentur steht. Über den Status der weiteren Gespräche haben beide Unternehmen Stillschweigen vereinbart. Wir bekräftigen unsere Prognose für das Gesamtjahr 2019 sowie unsere mittelfristigen Ziele. Weitere Informationen: Telefónica Deutschland Investor Relations Georg-Brauchle-Ring 50 D-80992 München t +49 (0)89 2442-1010 f +49 (0)89 2442-2000 e ir-deutschland@telefonica.com 30.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Telefónica Deutschland Holding AG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 24 42 0 Internet: www.telefonica.de ISIN: DE000A1J5RX9 WKN: A1J5RX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 945023 MDAX TecDAX Ende der Mitteilung DGAP News-Service 945023 30.12.2019 ISIN DE000A1J5RX9 AXC0184 2019-12-30/19:11