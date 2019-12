Eon will bei seinem britischen Tochterunternehmen N-Power Stellen abbauen. Die Gewerkschaft rechnet mit bis zu 4500 Jobs, die wegfallen könnten.

Der Energiekonzern Eon reagiert auf das schwächelnde Vertriebsgeschäft in Großbritannien auch in den eigenen Reihen mit einem Stellenabbau. "Bei unserer britischen Tochter läuft die Optimierung der Standorte, hier bauen wir gerade 500 bis 600 von rund 9000 Stellen ab", sagte Konzernchef Johannes Teyssen in einem vorab veröffentlichten Interview der "Rheinischen ...

