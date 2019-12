"Schwäbische Zeitung" zu Bundeswehr-Einsatz in Afrika:

"Im kommenden Jahr muss sich Deutschland darüber klar werden, welche militärische Rolle es künftig spielen will oder überhaupt spielen kann. Das erwarten vor allem die Franzosen, die im afrikanischen Mali die europäische Sicherheit gewährleisten. Nach langem Hinhalten bewegt sich jetzt wenigstens Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Sie denkt über ein umfassenderes Mandat für die Bundeswehr in der Sahelzone nach. Nicht zu reagieren hieße, die Dinge laufen zu lassen. Die Konsequenzen eines Nichthandelns könnten vergleichbar mit denen in Syrien sein. Die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten laufen Gefahr, wegen ihrer Uneinigkeit und fehlender Strategie international nicht mehr ernst genommen zu werden. Für Deutschland besteht dringender Handlungsbedarf. Für die Verbündeten geht es darum zu wissen, was sie vom größten Land Europas und letztlich von der EU erwarten können."/ra/DP/he

