"Westfälische Nachrichten" zu Lehrer/Quereinsteiger:

"Willkommen in der Wirklichkeit des Schuljahres 2019/20, liebe Bildungspolitiker der Länder und des Bundes. Seit Jahren fehlen Lehrerinnen und Lehrer vor allem an Grund- und Berufsschulen, auf der anderen Seite lässt die soziale und schulische Realität die Anforderungen an die Pädagogen stetig wachsen. ... Jetzt sollen Quereinsteiger die Lücken füllen - wir sind es ihnen und den zu unterrichtenden Kindern schuldig, ihnen ausreichend fachliche und pädagogische Kompetenzen mit auf den Weg in die Klassenzimmer zu geben."/ra/DP/nas

