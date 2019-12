"Neue Osnabrücker Zeitung" zu Postzustellung:

"Die Beschwerdezahlen über die Zustellung der Post sind im vergangenen Jahr um 30 Prozent gestiegen. Hauptgrund dafür wird aber nicht sein, dass der Service in zwölf Monaten deutlich schlechter geworden ist, sondern dass die Hürden, seinem Ärger Luft zu machen, sinken. Das ist auch gut so: Missstände müssen unkompliziert angesprochen werden können. Allerdings hat sich in Deutschland eine Beschwerdekultur etabliert, die zuweilen über das Ziel hinausschießt. Insofern sollte die aktuelle Auswertung der Bundesnetzagentur nicht dazu führen, sämtliche Briefträger und Paketboten an den Pranger zu stellen. Denn auch wenn jeder falsch oder verspätet zugestellte Brief einer zu viel ist, in Relation zu 19 Milliarden verschickten Päckchen und Briefen sind knapp 17.200 Beschwerden wenig."/ra/DP/he

