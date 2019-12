++ An der Wall Street sind zum Jahresende Gewinnmitnahmen zu beobachten. In Asien ist die Stimmung ähnlich, wobei der AUS200 um 1,7% nachgibt. ++ ++ In den USA fielen alle wichtigen Indizes zwischen 0,6% und 0,7%. Der DE30 schloss zum Jahresende bei 13.119 Punkten (-1,0%) etwas oberhalb einer wichtigen Unterstützungslinie. ++ ++ Die EMIs aus China waren gemischt. Der Index für das verarbeitende Gewerbe war stabil bei 50,2 Punkten (zweiter monatlicher Anstieg), während der Index für den Dienstleistungssektor ...

