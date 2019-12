Die große Selbsterzählung der westlichen Welt hat sich verbraucht, der Fortschritt taugt nicht mehr zur Utopie - und die Zukunft bedrängt uns nur noch. So kann es 2020 nicht weitergehen.

Gut möglich, dass Historiker eines Tages 2019 als Scharnierjahr bezeichnen werden - als Datum eines längerfristigen Übergangs, in dem die Vergangenheit noch nicht gestorben war und die Zukunft noch nicht begonnen hatte: als Referenz für einen Zeitraum, in dem sich ein fundamentaler Paradigmenwechsel vollzog, ein Umschlag in der Art und Weise, wie wir auf die Welt blicken - wie wir sie denken. Darauf deutet allein schon das ideenpolitische Interesse hin, das neuerdings wieder Karl Polanyi und seinem Hauptwerk "The Great Transformation" (1944) entgegengebracht wird. Aber darauf weisen auch einige realpolitische Entwicklungen und Diskussionen in diesem Jahr hin, die unsere Gesellschaft in den Zwanzigerjahren prägen werden.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir uns im nächsten Dezennium stark und in analogischer Absicht mit den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts beschäftigen werden. Damals wie heute spürten die Menschen den Schwellencharakter der Zeit: "Die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren", so hat es der marxistische Philosoph und Revolutionspädagoge Antonio Gramcsi einmal prägnant auf den Begriff gebracht, und: "Es ist die Zeit der Monster."

Das Jahr 2019 hat zum Beispiel offenbart, was sich hinter dem schleichenden "Tod der Volksparteien" verbirgt, der empirisch leicht belegbar, aber analytisch recht schwer zu fassen ist. Soziologen sprechen mit Blick auf den Befund gern von einer Auflösung der klassischen Milieus und von der Individualisierung, Singularisierung, Globalisierung und Beschleunigung der Gesellschaft, die den Wert des Kollektiven, Dauernden, Eingewurzelten und Verbindlichen schmälern; auch von einer Pluralisierung und Zersplitterung der Sinn-, Medien- und Konsumangebote, die das Projekthafte gegenüber dem Bekenntnishaften, das Fluide gegenüber dem Haltungsstarken, das Flexible gegenüber dem Entschiedenen (der Parteien, Vereine, Kirchen etc.) begünstigen - und die "die Öffentlichkeit" zugunsten von "Echokammern" sprengen, in denen sich Menschen gleicher Gesinnung in ihren (Vor-)Urteilen bestätigen und Meinungen sich nicht mehr bewähren müssen.

Entscheidend scheint mir aber ein anderer Punkt: Die "großen Erzählungen" der Christ- und Sozialdemokratie zünden nicht mehr.

Beide politische Stilrichtungen verfügten über akklamationsfähige Inhalte, beide hatten den Menschen lange etwas Bejahbares anzubieten, eine Projektionsfläche - eine Identität. Die Konservativen schöpften aus dem reichen Reservoir der ...

