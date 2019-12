31.12.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Amtsblatt Wiener Zeitung (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) S IMMO AG Hinweisbekanntmachung über die Veröffentlichung des Berichts des Vorstands gemäß §§ 171 Abs. 1 iVm § 170 Abs. 2iVm § 153 Abs. 4 AktG Der Vorstand der S IMMO AG (FN 58358x, ISIN AT0000652250) veröffentlichte am 31.12.2019 einen Bericht über den Ausschluss des Bezugsrechts in Zusammenhang mit der möglichen Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 24.314.353,72 auf Grundlage des in der Hauptversammlung vom 3.5.2018 beschlossenen genehmigten Kapitals ...

