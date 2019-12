Claritas Poland sichert sich neue Brückenfinanzierung von EUR 12,5 Mio für weitere 24 MWp PV Projekte in Polen - Capcora berät DGAP-News: Capcora GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung Claritas Poland sichert sich neue Brückenfinanzierung von EUR 12,5 Mio für weitere 24 MWp PV Projekte in Polen - Capcora berät 31.12.2019 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Solar Investor Claritas Poland Energy BV ("Claritas Poland") erhält eine neue Zwischenfinanzierungsfazilität für 25 Photovoltaik-Projekte in Polen, die von der November 2018 Auktion profitieren. Der Bau der Projekte hat bereits begonnen und soll bis Q1 2020 abgeschlossen sein. Das auf Real Assets spezialisierte Beratungshaus Capcora, war erneut als Financial Advisor mit der Strukturierung der Transaktion und dem Debt Sourcing mandatiert. Claritas Poland leitet die nächste Ausbaustufe in Polen ein. Das neue Portfolio, das bis Ende des ersten Quartals 2020 gebaut werden soll, besteht aus 25 Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit einer Leistung von jeweils bis zu 1 MW. Das Portfolio profitiert von einem 15-jährigen "Contract for Difference" aus der Auktion im November 2018. Die Frist zur Fertigstellung von Projekten aus der Auktion im November 2018 wurde Anfang dieses Jahres auf November 2020 verlängert. "Wir freuen uns, unser nächstes PV-Portfolio in Polen zu kapitalisieren. Brückenfinanzierungen sind ein wesentliches Element unserer Geschäftsstrategie und ermöglichen es uns, den Bau zu finanzieren und gleichzeitig die Exit-Kanäle zu optimieren", erläutert Bekir Sami Acar, Geschäftsführer von Claritas Investments. "Es ist eine großartige Leistung, innerhalb von nur vier Monaten eine weitere Finanzierung dieser Art abschließen zu können. Wir sind stolz darauf, dass unser Portfolio mithilfe von Capcora wächst ", freut sich Mariusz Adamczewski, Geschäftsführer von Claritas Poland Energy BV. Über Claritas Claritas Poland ist ein Joint Venture von Claritas Investments BV und PAIDRES Sp.z.o.o. - Claritas Investments ist ein Private Equity finanzierter Cleantech Investor, der Projekte in der CEE Region entwickelt und errichtet. www.claritas-investments.com - PAIDRES ist langjährig als erfolgreicher Projektentwickler für Erneuerbare Energien und Immobilen am polnischen Markt gut positioniert. CLARITAS POLAND verfügt über eine starke lokale Präsenz, um Projekte in einem frühen Stadium in dem fragmentierten Markt zu realisieren und sie für institutionelle Anleger in qualitativ hochwertige Anlageobjekte umzuwandeln. CLARITAS POLAND verfügt derzeit über ein Portfolio von mehr als 50 MW im Bau und baureife Projekte sowie weitere 150 MW in der Entwicklung, die für die nächsten Auktionen vorbereitet werden. Über Capcora Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen. www.capcora.com 31.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 945225 31.12.2019 AXC0036 2019-12-31/11:00